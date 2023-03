All'Interski 2023 di Levi c'è anche il Demo Team, la rappresentativa della Ski Instructor Association San Marimo (SIAS). I dimostratori biancazzurri, tra i team più giovani con un'età media di soli 30 anni, si trovano in Finlandia per il congresso mondiale delle scuole di sci e snowboard che si svolge a cadenza quadriennale.