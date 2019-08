Il Fiorentino a Tromso per godersi il sogno Champions

Il servizio dell'inviato Roberto Chiesa

Per arrivare in Paradiso, il Fiorentino ha viaggiato un giorno intero. Quassù al circolo polare artico dove i ghiacci sono sempre meno eterni, ma l'estate cortissima, i ragazzi sono sbarcati in serata e raggiunto l'hotel appena in tempo per la cena. Ma questo pezzo di pianeta, gelato e a misura d'uomo, accoglie il Castello di Fiorentino che col Futsal esporta una sua eccellenza. Una squadra che le ha vinte tutte. Non solo ha vinto tutto, le ha vinte tutte. E questa mattina, il pomeriggio sarà dedicato alla palestra con l'allenamento di rifinitura in vista della gara di domani, la squadra ha smaltito il lungo viaggio con una passeggiata per questa cittadina che da sola basta a far pace con i problemi di tutto il mondo.

Nel video l'intervista a Primo Moretti, Presidente Fiorentino