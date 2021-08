Il Fiorentino è pronto al debutto

Nel servizio l'intervista a Claudio Righi (Laterale Fiorentino)

Il palazzetto sede del girone è un tempio del Futsal. E in una palestra laterale il Fiorentino nel pomeriggio ha sostenuto l'unico allenamento che a Berna precede il debutto di domani.

Partita complicata contro la Dinamo Chisinau, squadra moldava già incontrata un paio di anni fa a Trosmo, ma che è stata completamente rifondata. Ha cambiato molto anche il Fiorentino, un po' per scelta e un po' per necessità. Punto fermo della squadra di Michelotti è Claudio Righi. Qualche assenza tra i rossoblù, una su tutte quella di Alex Mattioli con conseguente rinuncia alla sua qualità. Per il resto grande serietà, grande applicazione e anche il sacrosanto diritto di godersela. Perché tre Champions consecutive, comunque andrà sono tutte da raccontare.