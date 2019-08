Il Fiorentino prova la Tromsohalle

Allenamenti Fiorentino nella Tromsohalle

La Tromsohalle, che ospiterà tutte le partite del raggruppamento, è sede anche degli allenamenti. Il Fiorentino l'ha provata nel tardo pomeriggio per un'ora, quanto il regolamento stabilisce. Tutti i ragazzi a disposizione di Chiaruzzi che per portare la squadra al meglio e giocarsi al massimo questa settimana di Champions ha cominciato la preparazione un mese e mezzo fa. I sammarinesi hanno dominato in patria, campionato e coppa conquistate con l'imbattibile record di tutte vittorie. Rispetto a quella squadra, oggi ci sono quattro innesti in più: il secondo portiere Macaluso, l'esterno Paoletti, i difensori Maiani e Carlini già del Fiorentino, ma per il calcio.

L'esordio domani alle 17 contro i maltesi del Luxol Saint Andrews che oggi hanno blindato l'allenamento e che sono da tutti pronosticati come i favoriti del torneo. Un battesimo di fuoco per la prima storica del club fuori confine. E poco tempo per pensarci e recuperare visto che il giorno dopo il Fiorentino sarà ancora impegnato alla 19,30 contro i semisconosciuti norvegesi padroni di casa. Dopo un venerdì di scarico l'impegno di sabato contro i moldavi del Chisinau, teoricamente non marziani, ma espressione di un Futsal esponenzialmente in crescita.