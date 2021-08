FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE Il Fiorentino saluta la Champions con un altro gol Vince il Varna City 4-1: i sammarinesi hanno segnato in tutte le partite giocate

Il Fiorentino lascia il sogno a Berna, ma torna a San Marino con un record e un po' di buone notizie. Il primato è quello di aver segnato in tutte e tre le gare e la partita contro il Varna City ha detto che i ragazzi di Michelotti hanno smaltito quanto successo contro il Minerva. Che cifra tecnica a parte aveva approfittato di una passività eccessiva dei rossoblù. Contro il Varna City, il Fiorentino è tornato protagonista delle sue giocate, anche dei suoi errori, ma comunque sempre a giocarsela dalla prima all'ultima palla. I bulgari vincono 4-1, vero, ma la vincono sfruttando da squadra esperta i cinque minuti nei quali i ragazzi di Michelotti hanno perso un po' le misure, le distanze. Tre gol in cinque minuti arrivati con la legnata di Kuzov, il contropiede finalizzato di Vasilev e dal tris di Petev.

Tutto in 5 minuti prima di una reazione decisa, qui ad esempio è bravo Gabrieli a far intervenire il portiere avversario. Il secondo tempo comincia con un Fiorentino da corsa e la punizione di Pasqualini e poi ancora Pasqualini a cercare di dare ai suoi giocate alternative all'appoggio sul pivot, che vista l'assenza dell'infortunato De Angelis, non c'è. È proprio lui con un recupero palla a promuovere l'azione personale che vale l'1-3 e anche il primo gol in Champions. Cambia tutto, Moretti con una giocatona si lancia in campo aperto e conclude alto, ma a questo punto crederci è un dovere, Michelotti prepara il portiere di movimento per attaccare in superiorità e durante le operazioni di varo arriva come una coltellata il gol di Zhylchuk. Potrebbe essere tutto, ma all'ultimo respiro l'antico Di Paolo aggancia e rischia davvero il gran finale. Perché nel giorno in cui ne fa 40 ha deciso che dopo la Champions potrebbe anche bastare.

