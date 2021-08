FINALE SCUDETTO Il fuoricampo di Celli vale il 6-4 San Marino in gara1 con Bologna La finale scudetto inizia bene per San Marino che vince gara1 a Bologna, questa sera la sfida si sposta a Serravalle

E' stata una vera maratona gara1 della finale scudetto 2021. Una grande sfida tra due ottime squadre che hanno confermato la qualità della fase a gironi e dimostrato che San Marino e Bologna meritano di giocarsi il titolo.

Al Gianni Falchi la vince San Marino, al termine di una partita molto equilibrata decisa solo agli extrainning. Una partita che i Titani avrebbero potuto chiudere alla nona ripresa, quando Tiago Da Silva lancia con San Marino sul 4-3 a un solo eliminato dalla vittoria. Martini Parilli centra il singolo, stesso discorso per Marval che mette la palla tra gli esterni. Per San Marino sembra fatta, ma non arriva la presa al volo, entra il punto del 4-4. Nel mezzo di questa gara c'era stato anche un bel fuoricampo di Garbella, dopo che Bologna era andata in vantaggio. Fortitudo avanti due volte, San Marino a riprendere gli avversari. Ruoli invertiti poi nella seconda parte della sfida, da segnalare il fuoricampo di Sechopoulos all'ottavo. Agli extrainning è ancora equilibrio. Non entrano punti tra la 10' e l'11' ripresa. E' l'una di notte quando Celli piazza il fuoricampo da due punti che vale il 6-4 San Marino. Al cambio campo, Tiago Da Silva mette il punto esclamativo su gara1. Vince San Marino e questa sera si replica per la seconda partita della serie sul diamante di Serravalle, prima della pausa e il nuovo appuntamento per martedì per gara3 di nuovo a Bologna.

