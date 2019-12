Il Gala del CONS, mercoledì alle 21.05 su San Marino RTV

Mercoledì sera alle ore 21.05 su San Marino RTV andrà in onda un’ampia sintesi della serata di gala del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese. Sportinsieme Awards – 60 anni di Passione, un’occasione speciale per il tradizionale appuntamento che vede la consegna di riconoscimenti ad atleti e dirigenti oltre al titolo di atleta dell’anno, ai festeggiamenti per i 60 anni dall'istituzione del massimo organismo nazionale dello sport.