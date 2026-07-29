RICORRENZA Il giorno che cambiò la storia: cinque anni fa il bronzo olimpico di Alessandra Perilli Il 29 luglio 2021 il Titano conquistava la prima medaglia olimpica della sua storia. Un'emozione diventata eterna, il punto di partenza dell'estate più bella dello sport biancazzurro. Tutto documentato dalla troupe di San Marino RTV inviata a Tokyo

Ci sono imprese che valgono una medaglia. E poi ce ne sono altre che cambiano per sempre la storia di un Paese. Il 29 luglio 2021 appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Quel giorno, sulle pedane di Asaka ai Giochi Olimpici di Tokyo, Alessandra Perilli scrisse una delle pagine più belle dello sport sammarinese, conquistando una medaglia di bronzo destinata a entrare nell'eternità. Per San Marino non fu soltanto un podio. Fu la prima medaglia olimpica della propria storia, il premio atteso per oltre sessant'anni di partecipazioni ai Giochi, un traguardo inseguito da generazioni di atleti che avevano sfiorato il sogno senza mai riuscire ad afferrarlo. A rendere ancora più speciale quell'impresa c'era il percorso della stessa Perilli. Nove anni prima, a Londra 2012, il destino le aveva voltato le spalle con un dolorosissimo quarto posto, sfumato soltanto dopo uno spareggio.

Una ferita sportiva rimasta aperta a lungo, trasformata però nella forza per riprovarci. A Tokyo arrivò il riscatto: piattello dopo piattello, Alessandra costruì una finale di carattere e sangue freddo fino all'esplosione di gioia che fece il giro del mondo. Quel bronzo ebbe un valore che andava ben oltre il metallo. Dimostrò che anche la più piccola Repubblica d'Europa poteva competere con le grandi potenze sportive, regalando ai sammarinesi un motivo d'orgoglio che ancora oggi emoziona. Cinque anni dopo, il ricordo di quel 29 luglio resta vivo.

Le immagini di Alessandra Perilli sul podio, con la bandiera biancazzurra sulle spalle e gli occhi lucidi per l'emozione, continuano a rappresentare uno dei simboli più potenti dello sport del Titano. Un bronzo olimpico capace di trasformarsi nell'oro dei ricordi di un'intera Repubblica. Cinque anni dopo andiamo a rivivere quel giorno con i servizi andati in onda nel TG SPORT di San Marino RTV.

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