Il Giro del Monte sogna una festa per ripartire

E' sport, ma soprattutto tradizione, cultura. E poi la festa. Una festa popolare che porta i sammarinesi a vivere lo stradone. Il Giro del Monte, riportato in vita dalla Track & Field superando anche l'idea iniziale di una scommessa nata al bar, è in pericolo. Lo dice il presidente della società organizzatrice che sottolinea come al di là della podistica in sé, il Giro del Monte abbia senso solo con tutte le componenti che lo fanno così unico.

Nel video l'intervista al presidente della Track&Field Samuele Guiducci