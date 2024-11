Il Golf sammarinese celebra i successi dei suoi Under

Le interviste a Bianca Maria Gardini e Giada Pelliccioni

Il Golf sammarinese celebra la grande stagione dei suoi giovani, campioni e medagliati in tutti i i tornei disputati nella macrozona Emilia-Romagna/Marche. Successi singoli e anche di gruppo, perché per il secondo anno in fila la squadra di San Marino porta a casa la vittoria assoluta nel Challanger U12. La consegna della coppa e delle medaglie avviene al campo di Ca' Montanaro, alla presenza dei vertici federali e dei Segretari di Stato Rossano Fabbri e Matteo Ciacci.

13 le medaglie conquistate: nei matchplay - competizioni in giornata – spiccano gli ori di Bianca Maria Gardini (U16) e Giada Pelliccioni (U12). Nei tornei stagionali invece, ci sono i trionfi di Gardini nel Teodoro Soldati (U18), di Pelliccioni, nell'U12 del Seminatore d'oro e del Saranno Famosi (ancora U12), e di Sampad Bartoletti Stella, sempre nell'U12 del Seminatore d'oro. Bartoletti Stella non ha presenziato alla premiazione perché impegnato, in questi giorni, alle finali nazionali del Memorial Bordoni, a Roma.

"All'inizio della stagione non pensavo di poter raggiungere questi risultati - dice Gardini - però sono stata molto sorpresa, ma anche orgogliosa sia di me che di tutta la mia squadra e del mio coach, che è sempre stato il primo a credere in me. Mi ha emozionato in particolare la vittoria del Teodoro Soldati, perché si è svolto lungo tutta la stagione, da marzo fino a novembre. Avevo delle avversarie molto toste, ma sono riuscita comunque a portare a casa la vittoria e di questo sono molto contenta".

"Sono molto soddisfatta per la vittoria nelle finali match play - aggiunge Pelliccioni - perché avevo delle avversarie molto difficili. Diciamo che dall'anno scorso ci sto provando e quest'anno ce l'ho fatta".



Tra gli altri podi, a livello di matchplay si segnalano l'argento di Bartoletti Stella e i bronzi di Alessandro Gardini, Aisha Nouioui, Matilde Chiari e Martina Pelliccioni e, nel Saranno Famosi, gli argenti di Bartoletti Stella e Chiari.

Nel video, le parole di Bianca Maria Gardini e Giada Pelliccioni