Il Judo Sammarinese sbarca a Civitanova Marche.

Domenica scorsa i ragazzi del Judo Club San Marino si sono recati a Civitanova Marche per disputare la gara finale Gran Premio Giovanissimi regione Marche. Il primo a scendere sulla materassina e stato Emanuele Brolli nella categoria ragazzi 30 kg, fresco ancora della vittoria nella competizione precedente riesce a vincere tutti e 3 gli incontri finendo così al 1° posto della sua categoria. Poi arriva il turno di Alex Ballarini che con un'ottima prova vince 2 incontri su 2 consecutivi conquistando un meritatissimo 1° posto nel suo girone 36 kg, nello stesso momento combatte Filippo Santi che dopo una prova sotto tono la domenica precedente affronta questa gara rinvigorito e pieno di grinta riuscendo a vincere 2 combattimenti su 3 conquistando il 2° posto nel suo peso 36 kg. Arriva anche il momento per Alessio Conti di iniziare la sua prova, purtroppo questa volta il sorteggio non e favorevole e si ritrova avversari più esperti di lui e riesce a portare a casa solo 1 vittoria su 3 concludendo 3° nel suo girone. È andata meglio al Judoka Daniel Marazzi, che durante la settimana si è allenato bene e riesce a vincere entrambi gli incontri affrontati ed il risultato finale è medaglia d'oro nel suo raggruppamento. Infine per ultimo di giornata tocca ad Alessandro Fabbri che affronta questa gara per la prima volta nella categoria superiore di peso, nonostante ciò riesce a vincere 2 incontri su 2 faticando un po' ma il risultato finale è il gradino più alto del podio 1°.



