Il karate sammarinese va in Montenegro per gli Europei dei Piccoli Stati

Sentiamo Maurizio Mazza ed Emanuel Santolini

Valige sul bus per la nazionale di Karate che da venerdì a domenica sarà a Podogorica, in Montenegro, per gli Europei dei Piccoli Stati. Michele Santi, Matteo Muccioli, Denise Bertozzi e le sorelle Rebecca ed Eleonora Gaidella sono il nucleo sammarinese di una delegazione allargata: oltre ai 5 biancazzurri infatti ci sono anche atleti appartenente allo Sport Karate Village di Bologna – società di Carlo Maurizi, direttore tecnico del settore giovanile sammarinese – e dell'Accademia dello Sport di Livorno. "Abbiamo una delegazione di 40 atleti - dice il presidente della FSAM Maurizio Mazza - il nostro obiettivo è sempre arrivare in zona medaglia, Sarà dura, perché il Montenegro è sempre ai margini dei podi mondiali e Cipro è una bella compagine: i montenegrini sono 170, i ciprioti 140".









Obiettivo podio in generale dunque, nello specifico invece l'allenatore Emanuel Santolini – nello staff tecnico Marcello Santini e Claudio Giuliani – indica Santi come principale candidato. "Michele ultimamente è cresciuto tanto - spiega Santolini - durante il lockdown ha fatto molta esperienza con gli e-tournaments, con diversi primi, secondi e terzi posti. Abbiamo ben figurato anche in Youth League, dove c'erano atleti di tutta Europa. Per sfortuna abbiamo beccato al primo round il vincitore del torneo, ma ha ben figurato contro atleti di elevato calibro. La speranza è avere fortuna nei sorteggi, far divertire i ragazzi e portare onore al biancazzurro".