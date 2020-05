PESCA SPORTIVA Il Lago di Faetano si prepara a riaprire Muraccini: "Nell'incertezza del momento, priorità a lavori e attività interna"

Al lago 2 mesi dopo. Con l'impianto ancora chiuso, ma con la prospettiva di una riapertura almeno per quanto riguarda l'attività interna. Il Presidente Graziano Muraccini ha incontrato i collaboratori per quello che ha definito "un direttivo all'aria aperta". Nel rispetto di normative e distanze, la federazione si rimette in moto. Ripartire nell'attesa del via ai lavori di contenimento già da tempo deliberati e di prossima realizzazione. Ancora incertezza invece per l'attività internazionale, chiusa per virus e tutta da riprogrammare.

Nel video l'intervista a Graziano Muraccini, Presidente FSPS.



