Il lanciatore Angelo Palumbo al San Marino Baseball.

Angelo Palumbo è un nuovo giocatore del San Marino Baseball che, in una nota, ufficializza l'arrivo del lanciatore destro venezuelano (con passaporto italiano). Lo scorso anno a Bolzano in A2 e attualmente in Lega Venezuelana con i Cardenales de Lara, Palumbo ha 24 anni.

Nell’ultimo campionato – si legge nel comunicato -, Palumbo ha fatto registrare un’eccellente media pgl di 0.65, con soli 7 punti guadagnati su di lui in 97 riprese lanciate. Nove vittorie e una sconfitta, tre partite complete e una media di strike-out per inning piuttosto significativa (160 in 97 riprese). Nessun fuoricampo concesso.







