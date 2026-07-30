"Il lavoro degli incordatori è simile a quello dei meccanici in Formula 1"

Le interviste agli incordatori Gabriele Medri e Paolo Arameni, che ci portano dietro le quinte del San Marino Open.

Un giocatore non può giocare senza le racchette, non può giocare senza corde nuove, soprattutto in un tennis moderno e così prestazionale come quello attuale. Io lo paragonerei in qualche modo al lavoro che svolgono i meccanici di Formula 1 o di MotoGP. Tanto lavoro dietro le quinte, sia a livello organizzativo, sia vedete i raccattapalle, gli arbitri, i giudici arbitri, tutto questo staff, ma c'è tantissimo lavoro dalla mattina alle 8 e alcune volte anche prima fino a notte fonde per gli incordatori. In un torneo come questo noi abbiamo più o meno fatto previsioni di un totale a fine tornei intorno ai 300 telai. Tenete presente che ci aspettavamo picchi intorno ai 60 telai in una giornata, abbiamo fatto oltre i 75 telai al giorno, divisi ovviamente fra i vari incordatori.

Negli anni mi è capitato di incordare per Sinner e mi ha fatto molto piacere, fin da ragazzino. La prima volta che l'ho visto, l'ho visto in un torneo tipo questo, dove gli avevano dato wild card, esattamente dove io dovevo lavorare a Biella, era un challenger e arrivò questo ragazzino magrolino, di cui tutti parlavano così bene. Devo dire che ci avevano visto bene, un ragazzo tranquillissimo, molto carino, anche molto educato, devo dire molto a modo. Uno molto esigente è Zverev, perché chiede tante racchette, le chiede anche molto ravvicinate, anche solo all'allenamento, non solo al match. Lui è molto attento, anche per dire in allenamento vuole già racchette diverse, una dall'altra, fatte in un certo modo. Non è un caso che solitamente lo segue quello che ai tempi era il mio capo nel team Wilson, con il quale avevo instaurato anche un bel rapporto, però perché non era da tutti seguirlo in questo suo percorso.







