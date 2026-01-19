SPORT E LETTERATURA
Il libro di Paolo De Chiesa e Sergio Barducci sul Corriere della Sera
“Ho sfiorato il cielo”, la biografia scritta dal giornalista sammarinese, spunto per l'articolo del quotidiano italiano.
Un bella soddisfazione per il giornalista sammarinese Sergio Barducci in prima pagina sul Corriere della Sera con il libro “Ho sfiorato il cielo” dedicato all'ex sciatore azzurro Paolo De Chiesa. Nell'intervista, a firma Aldo Cazzullo, il giornalista del Corriere ripercorre i momenti più importanti della vita di Paolo De Chiesa. Dalla Valanga Azzurra al tragico episodio che lo ha messo in pericolo di vita, tutti episodi raccontati nel libro scritto da Sergio Barducci.
