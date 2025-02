Il Meeting del Titano apre la stagione del nuoto

22ª edizione per un Meeting del Titano che, come di consueto, apre i test in vasca lunga della stagione del nuoto, che toccherà il suo apice in estate coi Mondiali di Singapore. Oltre 700 gli atleti impegnati al Multieventi sabato 22 e domenica 23 febbraio, con oltre 100 squadre da tutta Italia e rappresentative in arrivo da Francia, Grecia, Svizzera e Perù.

Come sempre ci sarà una delegazione della nazionale italiana, guidata dal CT Cesare Butini. Tra i 20 azzurri, da segnalare Lorenzo Zazzeri – che nelle staffette vanta argento e bronzo olimpico e 4 ori iridati – le medaglie mondiali Ilaria Bianchi e Costanza Cocconcelli e i medagliati europei Stefano Ballo e Lisa Angiolini.



Per la squadra di San Marino, che comincia il suo cammino verso i Giochi dei Piccoli Stati di Andorra, presenti 9 atleti: l'olimpionico di Parigi Loris Bianchi, Chiara Carabini, Ilaria Ceccaroni, Ludovica Bertelli, Margherita Gregoroni, Carlotta Modula, Emma Venturini, Giacomo Casadei e Alessandro Rebosio. Con loro anche Lorenzo Glessi e Matteo Oppioli, che si allenato sul Titano con il direttore tecnico della Federazione Sammarinese, Luca Corsetti.

Confermata anche quest’anno la gara dimostrativa che, domenica, vedrà in acqua gli atleti di Special Olympics San Marino.