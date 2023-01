NUOTO Il Meeting del Titano valido per le qualificazioni ai Mondiali di Fukuoka L'appuntamento è in programma per il 25 e 26 febbraio al Multieventi Sport Domus.

Il 20° Meeting del Titano, seconda tappa del circuito federale Gran Prix D’Inverno, ha ricevuto l’approvazione da World Aquatics come evento valido per ottenere gli standard di qualificazione FINA per i Campionati del mondo di Fukuoka. Un grande riconoscimento per il nuoto sammarinese e per una manifestazione che nel 2023 festeggia la 20° edizione. L'appuntamento è per il 25 e 26 febbraio in vasca lunga al Multieventi Sport Domus.



