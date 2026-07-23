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Il meglio delle bocce europee arriva a San Marino, col 1° Trofeo internazionale Montecerreto

Organizzato dalla Società bocciofila Montecerreto di Acquaviva, conterà oltre 250 giocatori, in campo sabato e domenica

23 lug 2026
Il meglio delle bocce europee arriva a San Marino, col 1° Trofeo internazionale Montecerreto

Oltre 250 giocatori di bocce, tra cui i migliori d'Europa, si sfideranno nel fine settimana nel bocciodromo federale di Borgo Maggiore, per il 1° Trofeo internazionale Montecerreto, dedicato alla specialità raffa. Sono tre le gare in programma nel torneo organizzato dalla Società bocciofila Montecerreto di Acquaviva, che porteranno gli atleti in campo per due giorni consecutivi.

Si comincia sabato 25 luglio, alle 14.30, con la gara internazionale di coppia mista, a cui prenderanno parte oltre 70 formazioni. Si riprenderà domenica mattina, alle 9, con le gare individuali maschile e femminile. Le eliminatore si disputeranno, oltre che al bocciodromo federale, anche in altri impianti italiani, tra le province di Rimini, Pesaro Urbino, Ravenna e Cesena, mentre le finali saranno giocate tutte a Borgo Maggiore.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube Pazzo TV. Durante le gare in Repubblica saranno anche aperti gli stand gastronomici, con musica e cibo.