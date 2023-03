VISITA UFFICIALE Il ministro per lo sport Abodi in visita sul Titano

Il ministro per lo sport Abodi in visita sul Titano.

Visita sul Titano del ministro per lo sport e giovani della Repubblica Italiana Andrea Abodi. Ad accogliere il ministro i Segretari di Stato Teodoro Lonfernini ed Andrea Belluzzi insieme al presidente del Cons Gian Primo Giardi. La prima tappa della visita di Abodi agli impianti di Serravalle passando per Multieventi Sport Domus, San Marino Stadium e Museo dello Sport e dell'Olimpismo. La delegazione si sposta poi in centro storico e a Palazzo Mercuri, prima dell'Udienza ufficiale con gli Eccellentissimi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta. Nell'occasione per il ministro Abodi l’Onorificenza dell’Ordine Equestre di Sant’Agata.

