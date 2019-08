Con una grande mattinata in pedana, Alessandra Perilli e Gian Marco Berti si sono regalati la finale per l'Oro nella gara di Mixed Team. A Lathi, in Filandia, i sammarinesi hanno totalizzato 134 piattelli, 4 in meno dei bulgari Selin Alin e Marin Kirilov. Alle 16 la finalissima.