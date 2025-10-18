Il Mondiale del Mixed Team si colora d'argento

Gian Marco Berti e Alessandra Perilli

I loro nomi sono attesi, conosciuti e ormai a prova di qualsiasi slang. Pronunciarli è piuttosto facile per tutti e oggi è toccato alla speaker del Mondiale di Mixed Team. Sul podio c'erano Alessandra Perilli e Gian Marco Berti, secondi, sorridenti e con l'argento al collo. Fermati solo in finale da Italia2, che con Alessia Iezzi e Massimo Fabrizi vincono la finale e dunque anche il titolo 45-40. Era stata la coppia azzurra a fare meglio fin dal mattino e a chiudere in testa anche i 150 piattelli delle eliminatorie del mattino. 145 i colpiti, 1 in più di San Marino, Stati Uniti, Egitto e Slovacchia. E' stato lo shoot-off dunque a dedicare chi fosse a dover affrontare l'Italia nel "gold medal match". E qui Perilli/Berti hanno fatto tutta la differenza che c'è, hanno sparato concentrati e tranquilli, tanto da risultare i migliori e qualificarsi per l'ultimo atto, quello che vale la medaglia d'oro. Iezzi/Fabrizi però hanno tenuto il ritmo del mattino e preso subito quei 4 piattelli di sicurezza che alla fine diventano 5. E' argento, che segna un altro trofeo e un altro mattoncino sulla via che dalla Grecia porta a Los Angeles 2028 dove l'obiettivo è ripetere quello che è successo a Tokio, o magari migliorarlo.







