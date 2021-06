Il mondo del ciclismo a San Marino: dal Pianello alla tenuta di Sting

Se fosse una tappa del Giro d'Italia si rimarrebbe incollati di fronte alla TV. Il divertimento, però, non manca nemmeno in occasione della prima edizione della “Wine Race 2021”, manifestazione ciclistica non competitiva partita in mattinata dal Pianello e con arrivo fissato in Toscana a “Il Palagio”, tenuta di proprietà degli ambasciatori della Repubblica di San Marino Sting e Trudie Styler. Il cantautore britannico, dopo l'esibizione alla serata “Un giro un respiro” del Kursaal, ha salutato tutti alla presentazione poco prima della partenza.









140Km con 4 salite, 2 Stati e 3 regioni toccate: Emilia-Romagna, Marche e – appunto – Toscana. Una ventina i partecipanti ed a rappresentare il ciclismo biancazzurro Luigi Giulietti, Daniela Veronesi ed il Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi. Presenti tanti nomi importanti del mondo del ciclismo presente e passato, tra cui il “piccolo Principe” Damiano Cunego – vincitore del Giro d'Italia nel 2004 – ed il “nipote d'arte” Moreno Moser.

Nel video le interviste ad Andrea Belluzzi (Segretario di Stato Cultura), Daniela Veronesi e Moreno Moser