Il Natale non ferma l'attività del volley sammarinese

Si fermano i campionati di serie B maschile e C femminile per la consueta pausa natalizia, ma non si ferma l’attività della pallavolo sammarinese.

Il 27 dicembre si svolgerà l’undicesima edizione del Memorial “Alessandro ‘Cassa’ Casadei” che la Federazione sammarinese di volley, assieme alla famiglia Casadei, organizza ogni anno in ricordo di Alessandro, il capitano e palleggiatore della nazionale scomparso nel 2009.

Il 29 dicembre, la nazionale maschile sarà impegnata in un torneo a Bottega. Con la formula delle due semifinali dirette e delle conseguenti finali per il primo e il terzo posto, si affronteranno due squadre della serie C marchigiana, Montecchio e Montesi Pesaro; il Bellaria e, appunto la nazionale sammarinese.

La nazionale under 16 femminile gioca invece nel prestigioso torneo Anderlini – Moma Winter Cup a Modena, dal 27 al 29 dicembre. Le titane, guidate in panchina dal tecnico Stefano Sarti, sono inserite nel girone G con As Corlo (Fe) e Osgb Gold Abbiategrasso (Mi). “L’obiettivo della nostra partecipazione a questo torneo è cominciare a far giocare insieme il gruppo delle junior che nei prossimi mesi dovrà partecipare agli impegni internazionali in programma. – Spiega Sarti.