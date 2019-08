Il Nettuno City vince gara3 a Serravalle

In gara3 la vittoria è del Nettuno City, che rimonta lo svantaggio iniziale e passa avanti col giro di mazza da tre punti di Vasquez al 6°. È la terza vittoria su tre partite per la squadra in trasferta in questa serie. Sesta su sei partite contando anche la semifinale tra Parmaclima e Unipolsai Bologna. Nel 6-5 finale da segnalare, in casa San Marino, il 3/3 di Di Fabio.

Nell’immediato prepartita è avvenuta la consegna, da parte di Aldo Drudi, del casco da lui stesso disegnato per Simone Albanese. Il primo lancio della partita è stato effettuato da Paolo Bindi (Special Olympics San Marino). Alla partita hanno presenziato gli Eccellentissimi Capitani Reggenti della Repubblica di San Marino, Nicola Selva e Michele Muratori, e il Segretario allo Sport, Marco Podeschi.