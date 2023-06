MALTA 2023 Il nuoto non si ferma più: ancora un oro e due argenti

“Al nuoto un oro e due argenti”: continua ad essere una filastrocca molto piacevole da ascoltare. I “fantastici cinque” - guidati dal Direttore Tecnico Luca Corsetti - continuano a stupire e soprattutto collezionare medaglie. Le ultime fanno arrivare il bottino di San Marino a 14, superando le 12 di Montenegro 2019 dopo appena 2 giorni di gare. E se Ilaria Ceccaroni sta crescendo e accumulando esperienza in vista delle prossime edizioni, gli altri non stanno tradendo le aspettative. A partire da Loris Bianchi che, dopo l’argento negli 800 stile, si migliora e porta a casa uno splendido oro nei 400. Prima un ko per pochi centesimi, ora una vittoria per pochi centesimi. 3:59.69 il crono di Bianchi, e l’inno della Repubblica risuona a Malta.

Percorso inverso nel colore per Arianna Valloni. Dall’oro negli 800 stile all’argento nei 400. Ma é comunque un metallo pesante e soprattutto inaspettato che conferma il buon momento di forma della nuotatrice biancazzurra. Grande rimonta per Valloni: partenza a rilento e poi alta intensità nella parte conclusiva fino al 4:24.73 che vale il secondo posto.

La novità rispetto al primo giorno si chiama Giacomo Casadei, argento nei 200 rana. L’oro del l’islandese McKee era oggettivamente difficile da raggiungere ma il sammarinese ha dato battaglia almeno fino alla penultima vasca. Un gran risultato per Casadei che ha ancora cartucce da sparare nei prossimi giorni.

Nel servizio le interviste di Loris Bianchi (oro 800sl), Arianna Valloni (argento 400sl) e Giacomo Casadei (argento 200 rana)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: