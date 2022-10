NUOTO Il nuoto sammarinese saluta il 2022: tante manifestazioni, risultati importanti

E' stata una stagione ricca di impegni per il nuoto sammarinese: i Mondiali in vasca corta di Abu Dhabi e quelli a luglio di Budapest, i Giochi del Mediterraneo di Orano, gli Europei “quasi” in casa di Roma e tante altre manifestazioni importanti. Il 2022 della Federnuoto si è chiuso con la classica cena di fine stagione dove il presidente Marco Rossini, il segretario generale Alfio Pasolini e il direttore sportivo Bruno Gennari hanno premiato gli atleti del Titano che hanno ottenuto diversi riconoscimenti lungo la stagione. Giacomo Casadei e Arianna Valloni hanno capitanato i nuotatori, tutti molto giovani e talentuosi, mentre le due Jasmine del nuoto sincronizzato – Verbena e Zonzini – sono state la ciliegina sulla torta di quest'annata. Le due sincronette, infatti, hanno raggiunto l'obiettivo più prestigioso: partecipare alla finale europea nella capitale italiana, assieme ai mostri sacri della disciplina.



Nel video le interviste a Marco Rossini (presidente Federazione Sammarinese Nuoto) e Gian Primo Giardi (presidente CONS)

