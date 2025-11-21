PREMIO STUDENTE ATLETA Il Panathlon premia gli studenti-atleti più bravi

Voti alti a scuola, prestazioni eccellenti nello sport. Si vince così il premio "Studente Atleta" istituito dal Panathlon Club San Marino. All'edizione 2025, ospitata da Giorgia Boutique, hanno partecipato 40 ragazzi in rappresentanza di ben19 federazioni sportive diverse. E' una tradizione che si rinnova da molti anni e che ormai ha toccato livelli di eccellenza assoluti sia lato scuola che lato sport. Ad accogliere premiati, ospiti e soci, il presidente Claudio Muccioli particolarmente orgoglioso di rinnovare un appuntamento che grazie alla collaborazione di BSI, abbina al riconoscimento un premio in danaro. A vincere per le scuole medie è stato Pietro Bologna del Tennis Tavolo, seconda la pallavolista Virginia Valentini. Per gli studenti delle scuole superiori il primo premio è andato a Mattia Piergiacomi del calcio, secondo Alessandro Giovagnoli del Taekwondo. Premio Speciale per meriti sportivi a Kimi Antonelli, collegato da Las Vegas, e per la carriera scolastica al calciatore Giacomo Benvenuti.

