Il plauso dei Reggenti a Bocce e Roller

Con Bocce e Roller entrano a Palazzo tradizione e innovazione. "Entrano passione e sentimenti che stanno con la parte migliore del Paese". Lo dice il Segretario di Stato allo Sport che presenta la neo Campionessa del Mondo di Raffa Stella Paoletti, e le medaglie di bronzo del tiro di precisione Enrico Dall'Olmo e nel freestyle Matilde Terenzi. Sono reduci dai trionfi di Mersin per quanto riguarda le bocce e di Buenos Aires per i Roller. Accompagnati dalle delegazioni delle rispettive delegazioni i ragazzi si sono emozionati per il momento istituzionale loro riservato . Emozione condivisa con i Presidenti. "Onore al valore di atleti -nelle parole della Reggenza- esempi di vita per talento, dedizioni e sacrifici e prova provata che anche un cittadino di un piccolo stato può inseguire e realizzare il suo sogno". Prima di salire a Palazzo è stato il Segretario Lonfernini a volere un momento di condivisione con dirigenti e atleti e con i vertici del Comitato Olimpico, un incontro durante il quale tutti i protagonisti hanno avuto modo di raccontare la propria impresa e il proprio stato d'animo.

le interviste a Maurizio Mularoni (Presidente Federazione Sammarinese Sport Bocce) e Anna Rosa Marchi (Presidente Federazione Sammarinese Roller Sports)

