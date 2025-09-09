TV LIVE ·
Il Premio Fair Play fa il pieno di presenze e consensi

9 set 2025

Tutto esaurito all'Auditorium Little Tony di Serravalle per l'ottava edizione della Giornata Mondiale Fair Play. È stato il Presidente del Comitato Nazionale Sammarinese Fair Play, Gian Battista Silvagni, ad aprire la serata che ha distribuito riconoscimenti e ospitato due relazioni molto apprezzate: quella di Paolo Filippini a tema "La vittoria è un'attitudine, non un risultato" e quella di Daniele Colasuonno "Fair Play, quando il gioco è di tutti". Consegnato il Premio Fair Play alla memoria di Lucio Dalla a Andrea Faccani e attestato di merito alla carriera musicale per Stefano Fucili. Tantissimi i riconoscimenti consegnati a chi si è distinto per condotte di fair play nelle discipline sportive praticate. Premiata anche la Stampa Sportiva con Piero Arcide a ritirare la targa "Racconto di Emozioni". Nella mattinata che ha preceduto l'evento serale, il Capitano di Castello Roberto Ercolani ha ricevuto il Segretario Generale Europeo Psilopolulos intervenuto poi per un saluto istituzionale in qualità di ospite. 




