Il premio "Sogni olimpici" a Christian Forcellini e Alessandra Perilli Il presidente del Cons e la medagliata di Tokyo riceveranno il riconoscimento in Umbria, insieme a 5 personaggi sportivi italiani

Un riconoscimento dall'Umbria per due sammarinesi. Il presidente del Comitato olimpico nazionale sammarinese, Christian Forcellini, e Alessandra Perilli, medaglia di bronzo nell'individuale di tiro a volo e d'argento in coppia alle Olimpiadi di Tokyo nel 2021, riceveranno giovedì prossimo il Premio "Sogni Olimpici", a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia. L'iniziativa è organizzata dall'amministrazione comunale "per far risaltare il percorso dei prestigiosi premiati, sensibilizzando sull'importanza dello sport e i suoi valori che esaltano le potenzialità tra le insidie del nostro tempo, con la presenza degli studenti delle scuole del territorio".

Insieme a Forcellini e Perilli, riceveranno il premio anche Agnese Duranti, che nella ginnastica ritmica ha vinto la medaglia di bronzo a squadre alle Olimpiadi di Tokyo e di Parigi; Roberto Cammarelle, che nel pugilato pesi supermassimi vinse l'oro alle Olimpiadi di Pechino 2008, d'argento a Londra 2012 e di bronzo ad Atene 2004; Massimo Ghirotto, già presidente del settore fuoristrada della Federciclismo italiana e con un passato da protagonista in 6 mondiali con la Nazionale, 11 volte al Giro d'Italia, 6 al Tour de France e una alla Vuelta, diventando uno dei pochi corridori della storia a imporsi in almeno una tappa in ciascuno dei tre grandi giri; Domenico Ignozza, membro della Giunta nazionale del Coni, rappresentante dei delegati provinciali ed ex presidente del Coni Umbria; Manuel Codignoni, giornalista, inviato Radio Rai alle Olimpiadi di Tokyo e Parigi.

