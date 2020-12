Il primo francobollo di San Marino 1986 dedicato al Tennistavolo

Nel 1986 venne emesso il primo francobollo sportivo dedicato al Tennistavolo sammarinese, in occasione del “Campionato Mondiale Veterani”, evento che si svolse nei padiglioni della Fiera di Rimini organizzato dalla Federazione Italiana Tennistavolo (FITET) in collaborazione con quella di San Marino. Il bozzetto del francobollo fu disegnato da Enzo Pettinelli, ex Commissario Tecnico della Federazione Sammarinese Tennistavolo (FSTT). L'evento fu parte del calendario ufficiale della International Table Tennis Federation (ITTF) e vide la presenza di migliaia di atleti provenienti da tutto il mondo.