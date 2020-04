Il ranking mondiale incorona Alessandra Perilli

Un messaggio di prima mattina dal Presidente Federale e poi l'esplosione di congratulazione sui social. Eccolo il primo giorno da numero uno del mondo di Alessandra Perilli. Un primato che al tempo del lockdown si festeggia virtualmente, chiusi in casa. In questo campioni e cittadini sono accomunati da un unico destino. In attesa del nuovo decreto, la speranza è di tornare a sparare dal 4 maggio, a riprendere un po' di quella ritualità che anche ai numeri 1 del mondo manca tanto. Nel video l'intervista ad Alessandra Perilli.