SCACCHI Il Rapid San Marino fa il pieno di partecipanti alla ripartenza Fermo tre anni per il covid, il torneo internazionale ha registrato 70 giocatori per la 4a edizione

Iscritti da otto Nazioni, tanti giovani e la gioia di ricominciare, dopo lo stop a causa del covid. Domenica è ripartito il Rapid San Marino - Memorial Massimiliano Maccapani, torneo internazionale del circuito Fide che si svolge sul Titano dal 2017. Organizzato dalla Federazione sammarinese degli scacchi e dalla Società scacchistica Mikhail Tal, è salito dai 42 partecipanti del 2019 ai ben 70 di quest'anno. A vincerne la quarta edizione è stato il moldavo Ilia Martinovici, maestro internazionale, uno dei vari giocatori di spicco presenti al Grand Hotel San Marino, che succede all'italiano Roberto Costantini. Tra i 22 sammarinesi, Ander Herrera è quello che ha ottenuto il miglior risultato, piazzandosi dodicesimo, davanti a diversi partecipanti con punteggi di merito superiori. Ottima prova anche per Palmiro Matteini, che ha battuto uno dei favoriti alla vittoria del torneo. Soddisfatto per i risultati dei propri atleti e per la platea di partecipanti, con iscritti da Moldavia, Italia, San Marino, Libia, Principato di Monaco, Serbia, Ucraina e Romania, è il presidente della Federazione sammarinese, Ivan Tabarini, che racconta come la sede del torneo sia piaciuta molto a tutti i giocatori e la bellezza di vedere alle scacchiere così tanti giovani, ben 19, anche di 7-8 anni. Ora, gli scacchisti del Titano avranno a disposizione tutta l'estate per prepararsi al prossimo appuntamento internazionale: i Giochi dei piccoli Stati, in programma a fine ottobre a Jersey, isola nel Canale della Manica.

