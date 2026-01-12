Il ricordo del CONS per la scomparsa di Simone Rossini

Il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese partecipa con commozione al cordoglio per la morte di Simone Rossini, figura di rilievo del movimento sportivo sammarinese. Oltre ad aver guidato Federazione Sammarinese Caccia fino al 2013, Rossini ha fatto parte del Comitato Esecutivo del CONS per quattro quadrienni olimpici dal 1981 al 1997. Il Comitato Esecutivo del CONS si stringe attorno ai nipoti Marco e Micol, rispettivamente vice presidente del CONS e membro della Commissione Tecnica, ed esprime le più sincere condoglianze a tutta la famiglia.







