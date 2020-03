RUGBY Il rugby dona generi alimentari a sostegno di chi lavora in ospedale

Il rugby dona generi alimentari a sostegno di chi lavora in ospedale.

Lo sport è fermo, ma il grande cuore degli sportivi continua a battere. I ragazzi del Rugby Club San Marino hanno promosso una bella iniziativa per sostenere il personale dell'Ospedale impegnato in turni spesso massacranti in questo periodo di emergenza da Coronavirus. In collaborazione con la Federazione Sammarinese Rugby gli atleti hanno comprato generi alimentari in pacchi sigillati e li hanno portati a chi, lavorando nei vari reparti, spesso non ha nemmeno tempo di mangiare. Le consegne sono concordate con la Protezione Civile nel rispetto di quanto dispone il Decreto in vigore.

I più letti della settimana: