MALTA 2023 Il rugby sfiora la vittoria contro Cipro

Il rugby sfiora la vittoria contro Cipro.

Il rugby a sette fa il suo ingresso nei Giochi dei Piccoli Stati e San Marino c'è. I biancoazzurri iniziano l'avventura in un torneo di livello superiore rispetto alla Conference 2 dello scorso anno giocata sempre a Malta. La partita che segna l'esordio dei Titani è contro Cipro. I biancoazzurri giocano una grande gara. Vanno sotto 7-0, poi riescono con Mattia Bastianelli e Fedor Krilov a ribaltare il punteggio con due bellissime mete. San Marino si porta sul 10-7. Cipro riesce a segnare un'altra meta che vale il nuovo sorpasso per 12-10. È questo anche il punteggio finale nella partita di debutto della squadra del ct Giovanni Gianesini. Un giorno storico per la palla ovale del Titano.

(Nel video l'intervista con Davide Giardi – Presidente Federazione Sammarinese Rugby)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: