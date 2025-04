JUDO Il ruolo del judo come strumento educativo Serata pubblica al Centro Sociale di Fiorentino alle 20:45

Il ruolo del judo come strumento educativo.

L’appuntamento è per questa sera al Centro Sociale di Fiorentino alle 20:45, per la serata pubblica organizzata dall'associazione Sakura Judo San Marino Asd, rivolta ai genitori e alle famiglie. In un’epoca in cui i giovani incontrano sempre più difficoltà nel relazionarsi, questa iniziativa intende offrire esempi concreti di come il judo, attraverso la sua mentalità e i suoi valori, possa aiutare i bambini e i ragazzi ad affrontare con serenità e fiducia le sfide quotidiane, anche in condizioni di stress. Il judo, conosciuto come arte marziale e sport da combattimento, nasce come metodo educativo basato sul rispetto, la disciplina e l’autocontrollo. Il suo fondatore, il Prof. Jigoro Kano, bambino prodigio e studente eccellente che però si confrontava con il bullismo a scuola, scoprì che praticando l’arte del Ju-Jutsu la sua indole divenne più calma e riflessiva. La sua intuizione fu di trasformare un’arte marziale di vecchie tradizioni in un innovativo metodo educativo, che attraverso il contatto fisico e l’interazione con compagni di età e peso diversi, favorisce l’empatia e la comprensione reciproca. Il judo, praticato in un’ottica di rispetto e collaborazione, non mira alla vittoria attraverso la violenza, ma allo sviluppo di una mentalità di accettazione e serenità nell'incontro con l'unicità altrui.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: