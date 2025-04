Il ruolo del judo come strumento educativo

Nel video le immagini della serata organizzata dall'associazione Sakura Judo San Marino

L'associazione Sakura Judo San Marino ha organizzato una serata pubblica, rivolta ai genitori e alle famiglie per affrontare il tema della difficoltà nelle relazionarsi e come il judo possa essere uno strumento per aiutare bambini e ragazzi ad affrontare con serenità e fiducia le sfide quotidiane, anche in condizioni di stress. Il judo, conosciuto come arte marziale e sport da combattimento, nasce come metodo educativo basato sul rispetto, la disciplina e l’autocontrollo. A presentare il progetto la maestra Silvia Marocchi, che ha spiegato come il judo, praticato in un’ottica di rispetto e collaborazione, non mira alla vittoria attraverso la violenza, ma allo sviluppo di una mentalità di accettazione e serenità nell'incontro con l'unicità altrui.