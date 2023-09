AERONAUTICA Il sammarinese Cristian Selva è campione europeo Sportsman Junior e Assoluto IMAC

Il sammarinese Cristian Selva è campione europeo Sportsman Junior e Assoluto IMAC.

Risultato storico per la Federazione Aeronautica Sammarinese: Cristian Selva si è laureato campione europeo di acrobazia IMAC categoria Sportsman Junior e assoluto. Gli ottimi risultati però non finiscono con la vittoria di Selva, per Sebastiano Silvestri arriva un terzo posto nella categoria Unlimited. Agli Europei di specialità in Polonia la squadra sammarinese, accompagnata dal Team Manager Jean Paul Delteil, si è presentata con tre atleti. Oltre al giovane Cristian Selva, anche Massimo Selva e Sebastiano Silvestri. La gara è stata suddivisa in cinque giorni con lo svolgimento di otto programmi acrobatici, tra questi cinque conosciuti e tre mai provati dai piloti. L’esibizione in gara ha rispecchiato quanto fatto vedere durante gli allenamenti dei giorni prima con Cristian Selva in grado di vincere alcune manche e alternare secondi e terzi posti; per Massimo Selva una gara condizionata da alcune imperfezioni dovute alla poca conoscenza del nuovo areo biplano mentre Silvestri ha dovuto lottare per tutta la manifestazione con alcuni degli atleti più forti della categoria come Sacha Cecconi e Werner Kohlberger. Ultimo impegno della stagione agonistica fissato per metà settembre a Siena con l’ultima tappa del campionato italiano IMAC.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: