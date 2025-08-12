Il San Marino Baseball affronta la BBC Grosseto: in palio la semifinale Scudetto

Per il San Marino Baseball ora si alza l'asticella. Dopo l'inizio “soft” contro Milano, si inizia a far sul serio per la squadra guidata dal manager Doriano Bindi. Tornano i play-off di Serie A e lo fanno con i quarti di finale dove i biancazzurri – vice-Campioni d'Italia – se la vedranno contro la BBC Grosseto. Se, come detto, San Marino ha avuto vita facile agli ottavi contro Milano – 14-2 e 23-0 nelle due sfide – i maremmani hanno faticato di più per eliminare il Crocetta. Successo sempre in due gare ma entrambe chiuse con il brivido: 6-5 la prima, 8-5 la seconda.

Con i quarti, adesso, la serie diventa al meglio delle cinque partite. Si parte proprio a Grosseto con gara1 in programma questa sera alle ore 20.30. Mercoledì sera si gioca gara2, prima che ci si sposti sul Titano per gara3 calendarizzata per domenica 17 alle ore 20. Le eventuali gara4 e gara5 si terranno lunedì 18 e martedì 19. Chi vince vola in semifinale, dove ci sarà una tra Bologna e l'altra squadra di Grosseto, la BSC.

Considerati anche gli ultimi innesti, San Marino è la favorita nella parte bassa del tabellone ma mai dire mai. Anche perché, in regular season, il bilancio vede due successi a testa: 11-2 e 12-2 per i Titani, 10-4 e 1-0 per la BBC. Tutti a disposizione e tutti in forma in casa sammarinese con Doriano Bindi che scioglierà all'ultimo le riserve sulla rotazione dei lanciatori. A completare il quadro dei play-off Scudetto, oltre alle due partite già citate, c'è Nettuno-Macerata e il derby tra Reggio Emilia e Parma.









