TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:51 Scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina: 146 militari rimpatriati per parte 17:01 Accordo UE: politica, categorie economiche e forze sociali a confronto 16:38 La Virtus Mania è il rito collettivo del giovedì 15:47 La Vuelta parte dall'Italia, Philipsen è la prima maglia rossa 15:06 Cucciolo di fenicottero salvato a Gatteo Mare dopo la tempesta 15:06 Marc Marquez è inarrestabile: lo spagnolo vince anche in Ungheria 14:58 Serie C: Il Rimini cade a testa alta contro il Gubbio 14:42 Cassani e il suo Carpi vengono ripresi al 95': 1-1 con la Juventus Next Gen 14:34 Il San Marino Baseball comincia vincendo la serie di semifinale 06:01 Piantedosi: "Erigere muri per migranti è illusorio e inutile"
  1. Home
  2. News sport
  3. Sport samm.

Il San Marino Baseball comincia vincendo la serie di semifinale

Successo per 2-3 al Gianni Falchi contro la Fortitudo

di Roberto Chiesa
24 ago 2025
Il San Marino Baseball comincia vincendo la serie di semifinale

Comincia con una vittoria pesantissima la serie di semifinale per il San Marino Baseball che ha conquistato gara imponendosi alla Fortituto 2-3 al Gianni Falchi. Un successo che i sammarinese hanno ottenuto in rimonta tra il sesto e il nono inning. Pareggio con un out, Batista tocca un singolo al centro, mentre Marlin lo porta a casa con un doppio. Al nono arrivano le giocate decisive. Angulo è in prima su base ball, l’ex Helder batte una valida a destra e Pieternella va col singolo a sinistra che porta a casa il punto del vantaggio. Stasera gara 2 sempre a Bologna, poi giovedì la serie si sposta a San Marino.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Sport samm.