Il San Marino Baseball comincia vincendo la serie di semifinale

Comincia con una vittoria pesantissima la serie di semifinale per il San Marino Baseball che ha conquistato gara imponendosi alla Fortituto 2-3 al Gianni Falchi. Un successo che i sammarinese hanno ottenuto in rimonta tra il sesto e il nono inning. Pareggio con un out, Batista tocca un singolo al centro, mentre Marlin lo porta a casa con un doppio. Al nono arrivano le giocate decisive. Angulo è in prima su base ball, l’ex Helder batte una valida a destra e Pieternella va col singolo a sinistra che porta a casa il punto del vantaggio. Stasera gara 2 sempre a Bologna, poi giovedì la serie si sposta a San Marino.









