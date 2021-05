Tutto facile per San Marino nel debutto stagionale del massimo campionato di baseball. I titani hanno agevolmente superato la Fiorentina . Il campionato di serie A ha completamente cambiato format. Ben 33 le squadre partecipanti divise in 8 gironi. Al termine di gare di andata e ritorno le prime di ogni raggruppamento proseguiranno la corsa scudetto. Questa sera sul diamante di Serravalle San Marino e Fiorentina torneranno in campo per gara2.