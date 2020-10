BASEBALL Il San Marino baseball dona 1700 euro all'ISS Si tratta del ricavato di gara 3 della finale scudetto con Bologna

Il San Marino baseball dona 1700 euro all'ISS.

Il San Marino Baseball fa sapere che il ricavato della vendita dei biglietti di gara3 della finale scudetto contro Bologna è stato di 1700 euro ed è stato consegnato all’Iss. La volontà del baseball San Marino è stata quella di aiutare, per quanto possibile, l’Istituto per i progetti e gli interventi che ha avviato per l’emergenza Covid-19, lavorando con professionalità e impegno, a difesa della salute dei cittadini.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: