Il San Marino Baseball festeggia lo Scudetto

Alla presenza del Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini e del presidente del CONS Gian Primo Giardi il San Marino Baseball ha festeggiato il quinto scudetto della sua storia, conquistato mercoledì scorso grazie alla vittoria in Gara4 contro Bologna. Presenti giocatori e staff tecnico tra cui il manager dei sammarinesi Doriano Bindi, inserito nell'organico che guiderà la Nazionale Italiana ai prossimi Europei in programma in Piemonte dal 12 al 19 settembre.

San Marino Baseball che verrà ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti domani alle ore 13 e che il prossimo anno, da Campione d'Italia, parteciperà alla prossima Coppa dei Campioni. La volontà della società è quella di ospitare la fase finale dell'edizione 2021 sul diamante di Serravalle assieme ad un altro stadio nelle vicinanze.