Il San Marino Baseball ingaggia Francisco Sanchez

Il San Marino Baseball ha ingaggiato il lanciatore mancino Francisco Sanchez, venezuelano di 28 anni con trascorsi in Italia a Sala Baganza e Oltretorrente e con l’ultimo impiego in Liga Mayor Venezuelana con i Lideres de Miranda. Sanchez ha iniziato la carriera senior nel 2015, legato ai Tampa Bay Rays, con l’impiego in Summer league venezuelana con i VSL Rays. Nell’annata successiva ha giocato con i DSL Rays in Summer league dominicana e nei campionati seguenti in Gulf Coast League con i GCL Rays. Nel 2019 l’impegno con i Princeton Rays, mentre l’arrivo in Italia, a Sala Baganza, è datato 2022. Nel 2024 gioca per l’Oltretorrente, mentre nelle ultime annate è di scena in Venezuela.

"Il San Marino Baseball accoglie con calore Francisco Sanchez - scrive il club del Titano - e lo aspetta per questa seconda parte del campionato 2026."







