BASEBALL Il San Marino Baseball ingaggia Francisco Sanchez

Il San Marino Baseball ingaggia Francisco Sanchez.

Il San Marino Baseball ha ingaggiato il lanciatore mancino Francisco Sanchez, venezuelano di 28 anni con trascorsi in Italia a Sala Baganza e Oltretorrente e con l’ultimo impiego in Liga Mayor Venezuelana con i Lideres de Miranda. Sanchez ha iniziato la carriera senior nel 2015, legato ai Tampa Bay Rays, con l’impiego in Summer league venezuelana con i VSL Rays. Nell’annata successiva ha giocato con i DSL Rays in Summer league dominicana e nei campionati seguenti in Gulf Coast League con i GCL Rays. Nel 2019 l’impegno con i Princeton Rays, mentre l’arrivo in Italia, a Sala Baganza, è datato 2022. Nel 2024 gioca per l’Oltretorrente, mentre nelle ultime annate è di scena in Venezuela.

"Il San Marino Baseball accoglie con calore Francisco Sanchez - scrive il club del Titano - e lo aspetta per questa seconda parte del campionato 2026."

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: