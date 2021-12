BASEBALL Il San Marino Baseball ingaggia Gabriel Lino

Il San Marino Baseball ingaggia Gabriel Lino.

Il San Marino Baseball comunica l’ingaggio del ricevitore venezuelano, con passaporto spagnolo, Gabriel Lino, già nel 2021 nella massima serie italiana con la maglia del Nettuno. Nato il 17 maggio 1993 a Maracay (Ven), Lino è un catcher destro la cui carriera, prima di quest’anno, è trascorsa tra minors americane (fino in Triplo A con Lehigh Valley e Memphis, affiliazione Phillies e Cardinals) e Winter League venezuelana. In Venezuela ha giocato per Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Tigres de Aragua e Caribes de Anzoategui, vincendo con questi ultimi il campionato 2020-2021. Poi l’approdo in Serie A con la maglia del Nettuno. In stagione ha battuto 34/90 (media 378) con 9 fuoricampo, 35 punti battuti a casa e 35 basi ball, ben figurando in tutte le fasi della stagione.

