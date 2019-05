Il San Marino Baseball sbanca lo Steno Borghese

Doppia vittoria del San Marino baseball che vince anche la seconda partita allo Steno Borghese di Nettuno. Dopo il successo per 2 a 0 di venerdì, la squadra di Mario Chiarini si è imposta in gara 2 con il punteggio di 7 a 3. In classifica comanda a punteggio pieno la Fortitudo Bologna, con 6 vittorie nelle prime tre giornate, davanti a Nettuno, 4 vinte e 2 perse mentre San Marino e Parma inseguono con 3 vittorie e altrettante sconfitte