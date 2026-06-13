Il San Marino Baseball vince gara1 con Macerata all'extrainning

Vittoria di carattere per il San Marino Baseball, che strappa gara1 a Macerata 4-2 al primo extrainning, in un tie-break deciso dalle valide di Wong e Marlin al decimo. Una vittoria fondamentale per gli equilibri della classifica. La partita si è aperta con uno scambio di colpi: Guevara porta in vantaggio i Titani con un fuoricampo al primo, ma Macerata ribalta immediatamente con il fuoricampo di Concepcion per il 2-1. Al secondo arriva il pareggio sammarinese, costruito senza valide: Diaz colpito, rubata in seconda, arrivo in terza su errore della difesa e punto nella stessa azione per il 2-2.

Da lì in poi i lanciatori prendono il controllo: Leal regge cinque ottimi inning concedendo il minimo indispensabile, poi al decimo entra Mendez, autore di una grande prova sul monte. Nel tie-break decisivo San Marino sblocca il punteggio con Diaz e Lorenzo Di Raffaele in base: dopo il bunt di Colmenares preso al volo, arriva il singolo della svolta di Wong per il 2-3, seguito dalla valida di Marlin verso la terza che vale il 2-4.

Nella parte bassa Macerata prova a riaprirla con Guzman e Paolini in base, ma gli interni sammarinesi confezionano un gran doppio gioco sulla battuta di Carrera, e la volata di Morresi finisce nel guanto di Pieternella in sinistra. Vittoria San Marino. Questa sera alle 20 si replica sul diamante di Serravalle per gara2.







